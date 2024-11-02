Артета — о Нванери: такой талант редко можно увидеть в 17 лет

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказал мнение относительно таланта юного нападающего команды Итана Нванери.

«В 17 лет оказаться в таком положении в одном из крупнейших клубов Европы — я думаю, это очень хорошо отражает его уровень. Такой талант редко можно увидеть в 17 лет, это правда. Но мы дали ему дебютировать в Премьер-лиге, не потому, что это был подарок кому-то, мы сделали это, потому что знали, какой путь хотим построить с ним, и хотели, чтобы он понял, как сильно клуб ему доверяет», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».

Нванери дебютировал в основе английского клуба, когда ему было 15 лет. А в 17 лет Итан забил дубль за «Арсенал» в Кубке английской лиги против «Болтона».