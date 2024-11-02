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«Торпедо» осталось единственной командой без поражений в нынешнем сезоне Первой лиги

«Торпедо» осталось единственной командой без поражений в нынешнем сезоне Первой лиги
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Московское «Торпедо» осталось единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги, после поражения тульского «Арсенала» в матче 17-го тура чемпионата с саратовским «Соколом» (0:1).

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
02 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Максименко – 13'    

Автозаводцы одержали семь побед в первых 16 турах, а также девять раз сыграли вничью. На данный момент подопечные Олега Кононова занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе чёрно-белых 30 очков.

Свой матч 17-го тура «Торпедо» проведёт сегодня, 2 ноября. Соперником москвичей станет владикавказская «Алания». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Алания
Владикавказ
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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