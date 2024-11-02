Игроки «Реала» пошли в ресторан после ситуации с «ЗМ», Мбаппе не видели с командой — AS

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор пригласил остальных футболистов команды в ресторан с целью отблагодарить их за поддержку, которую они оказали ему после того, как он занял второе место в голосовании на «Золотой мяч» — 2024. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в ресторане вместе с остальной командой не были замечены нападающий Килиан Мбаппе, а также полузащитники Федерико Вальверде и Орельен Тчуамени. Остальные игроки не находились в заведении допоздна, поскольку на следующее утро у них была назначена тренировка.

Подчёркивается, что в команде царит чувство сплочённости, однако футболисты, как и тренерский штаб, осознают необходимость улучшения результатов команды.

Толпа в Париже отреагировала на новости о Винисиусе: