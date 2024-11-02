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Овчинников: Слуцкого похоронили в «Рубине», серебро в Китае — приличное достижение

Овчинников: Слуцкого похоронили в «Рубине», серебро в Китае — приличное достижение
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников поделился мнением о работе российского специалиста Леонида Слуцкого, возглавляющего «Шанхай Шэньхуа», с которым сегодня, 2 ноября, он стал вице-чемпионом Китая.

«Для Слуцкого второе место в Китае довольно приличное достижение. У Слуцкого был неудачный опыт с «Рубином», где его все похоронили, а потом его увидели во всяких непонятных медиапроектах. В китайский футбол вкладываются серьёзные деньги, и Слуцкому предложили достойный вариант для работы. Российские клубы обратили внимание на сербов, на братушек, и привезли их быстренько сюда. Может, теперь азиаты больше обратят внимание на российских тренеров?

Мы видели, когда Станислав Саламович вернулся из Венгрии, то не был кому-то нужен в РПЛ, хотя в «Ференцвароше» добился великолепных результатов. Другое дело, что там президент самодур. Черчесов добился серьёзных достижений в Венгрии, Польше и национальных сборных. А в РПЛ стал не нужен. То же самое может случиться и со Слуцким. Но это Россия, её трудно понять», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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