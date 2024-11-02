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Сёмин: Слуцкий достойно представил российскую тренерскую школу в Китае — блестящая работа

Сёмин: Слуцкий достойно представил российскую тренерскую школу в Китае — блестящая работа
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о завоевании серебряных медалей чемпионата Китая клубом «Шанхай Шэньхуа», которым руководит Леонид Слуцкий.

«У Слуцкого в Китае получилась блестящая работа! Но есть досада, что одна маленькая осечка не позволила стать чемпионом. Его команду нужно поздравить. С большим достоинством и успехом представили российскую тренерскую школу в Китае. Считаю, что Слуцкому нужно и дальше продолжать работу. Чемпионат Китая очень сложный. Думаю, что он получил хорошие отзывы. Его команда играла очень хорошо на протяжении всего сезона», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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