Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: я без звука смотрю футбол, мне «Дом-2» слушать неинтересно

Андрей Канчельскис: я без звука смотрю футбол, мне «Дом-2» слушать неинтересно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, смотрит ли он футбольные матчи со звуком или без.

– Валерий Карпин недавно раскритиковал футбольных комментаторов. А вы как матчи смотрите? Со звуком или без?
– У нас, конечно, большие проблемы с комментаторами (смеётся). Я без звука смотрю футбол, мне «Дом-2» слушать неинтересно, – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.

За сборную России Канчельскис принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Также в этих играх он получил три жёлтые карточки.

Материалы по теме
Колосков: не такой противник комментаторов, как Карпин, но они мешают смотреть футбол

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android