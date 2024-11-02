Андрей Канчельскис: я без звука смотрю футбол, мне «Дом-2» слушать неинтересно

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, смотрит ли он футбольные матчи со звуком или без.
– Валерий Карпин недавно раскритиковал футбольных комментаторов. А вы как матчи смотрите? Со звуком или без?
– У нас, конечно, большие проблемы с комментаторами (смеётся). Я без звука смотрю футбол, мне «Дом-2» слушать неинтересно, – приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его раздражают оценочные мнения комментаторов на телевидении.
За сборную России Канчельскис принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Также в этих играх он получил три жёлтые карточки.
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