«Зенит» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ

Сегодня, 2 ноября, в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Мантуан, Соболев, Педро, Лусиано.

«Динамо» Мх: Волк, Шумахов, Кирш, Джапо, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

После 13 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.