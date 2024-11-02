Тренер «Эспаньола»: кажется, все считают нас мёртвыми

Главный тренер испанского клуба «Эспаньол» Маноло Гонсалес высказался о предстоящем матче с «Барселоной», который пройдёт 3 ноября в рамках 12-го тура национального чемпионата.

«Нам необходимо восстановить дух соперничества. Мы хотим завершать матчи сухими, поскольку с «Атлетико» нам этого не удалось. Кажется, все считают нас мёртвыми», — приводит слова Гонсалеса Jijantes FC на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

После 11-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» находится на 17-м месте в турнирной таблице (10 очков). Первую строчку занимает «Барселона» (30 очков), на второй идёт «Реал» (24 очка), на третьей — «Вильярреал» (21 очко).