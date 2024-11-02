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Форвард «Динамо» Тюкавин: «Зенит» сейчас вообще не привлекает

Форвард «Динамо» Тюкавин: «Зенит» сейчас вообще не привлекает
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Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал интерес со стороны санкт-петербургского «Зенита».

— Твой агент Алексей Сафонов говорил, что «Зенит» давал € 18 млн за трансфер, но вы не хотели уходить.
— А что тут сказать?

— «Зенит» вообще не привлекает сейчас?
— Нет, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

После 14 сыгранных матчей «Динамо» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Зенит» после 13 матчей занимает второе место, заработав 30 очков.

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