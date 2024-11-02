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Экс-игрок «Локомотива» Алиев* внесён в список террористов и экстремистов

Экс-игрок «Локомотива» Алиев* внесён в список террористов и экстремистов
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Бывший игрок московского «Локомотива» и махачкалинского «Анжи» Александр Алиев* внесён в список террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении футболиста возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети). Он был объявлен в розыск и попал в базу МВД.

Отметим, что Алиев* выступал за «Локомотив» с 2010 по 2011 год. В марте 2011-го он вернулся в киевское «Динамо». В 2015 году полузащитник стал футболистом махачкалинского «Анжи», через год украинец клуб покинул. В составе киевского «Динамо» Александр Алиев* дважды становился чемпионом Украины, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

* внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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