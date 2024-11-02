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Тетрадзе: серебро в Китае — большой успех для Слуцкого и «Шанхай Шэньхуа»

Тетрадзе: серебро в Китае — большой успех для Слуцкого и «Шанхай Шэньхуа»
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Бывший футболист Омари Тетрадзе высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в китайском чемпионате.

«Серебро в чемпионате Китая — это большой успех для Слуцкого и «Шанхай Шэньхуа», ведь команда заняла вторую строчку впервые за 16 лет. Вполне возможно, что работа Слуцкого повысит интерес азиатских клубов к российским тренерам.

Слуцкий — квалифицированный тренер, который показывал в России неплохие результаты. Поэтому его легко могут пригласить клубы РПЛ. Что касается неудач с «Рубином», то он просто попал в такой коллектив. Не всегда виноват только главный тренер, ведь футбол — коллективный вид спорта. К примеру, взять «Ростов», на который было приятно смотреть в прошлом сезоне, а сейчас у команды спад. Нельзя сказать, что в этом виноват Карпин», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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