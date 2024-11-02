Туркменский «Аркадаг» проиграл впервые в истории клуба в 62-м матче после основания

Туркменский футбольный клуб «Аркадаг» из одноимённого города впервые в истории клуба проиграл. Он уступил в игре с кувейтским «Аль-Араби» в заключительном туре группового этапа Лиги вызова АФК. Игра для туркменского клуба проходила в гостях и завершилась проигрышем со счётом 2:3.

Несмотря на поражение, клуб сохранил за собой первое место в группе В и вышел в четвертьфинал третьего по значимости клубного турнира Азии.

Отметим, что в четвертьфинале туркменский клуб встретится с индийским «Ист Бенгал». Матчи состоятся 5 и 12 марта. Сначала туркменский клуб примет гостей у себя, а затем отправится в Индию.

Напомним, ранее победную серию из 37 матчей «Аркадага» отказались включить в Книгу рекордов Гиннесса. Клуб был создан в 2023 году.