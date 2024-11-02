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Ньюкасл — Арсенал, результат матча 2 ноября 2024, счёт 1:0, АПЛ 2024-2025

«Ньюкасл Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в матче 10-го тура АПЛ
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Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Исак – 12'    

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил нападающий хозяев Александер Исак.

После 10 сыгранных матчей «Ньюкасл Юнайтед» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 18 очков.

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