«Ньюкасл Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Арсенал» в матче 10-го тура АПЛ

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом (Лестер, Англия). «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 12-й минуте забил нападающий хозяев Александер Исак.

После 10 сыгранных матчей «Ньюкасл Юнайтед» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 18 очков.