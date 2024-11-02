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Колыванов — о Слуцком: в России самые лучшие тренеры, но они ущемлены, мало доверия

Колыванов — о Слуцком: в России самые лучшие тренеры, но они ущемлены, мало доверия
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Бывший футболист Игорь Колыванов высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в китайском чемпионате.

«Наверное, серебро в чемпионате Китая является обидным результатом для Слуцкого. Его команда какое-то время шла на первом месте и много побеждала. Поэтому жалко, что не удалось стать чемпионом, — Слуцкий мог положить ещё один трофей в свою копилочку. Кто-то считает, что Слуцкий изжил своё в России, хотя у нас постоянно появляются тренеры, которые уезжали. Если в нём есть заинтересованность у каких-то команд… Может, Слуцкий хочет поехать в ОАЭ, Саудовскую Аравию или Европу. У него есть неограниченное пространство.

У нас в России самые лучшие специалисты, просто им не дают работать. У нас очень хорошие тренеры, но они ущемлены, ведь нужно постоянно работать под огромным давлением. Они неплохо соображают, но выстроилась такая система, что мало доверяют», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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