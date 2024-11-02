«Спартак» победил «Ростов» в матче 24-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 24-го тура женской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой (Киров). «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт открыла Тияна Филипович на четвёртой минуте игры. Единственный гол у «Ростова» забила Екатерина Дудко на 39-й минуте. У Надежды Колтаковой и Натальи Морозовой из «Спартака» также по одному голу — на 44-й и 82-й минутах матча соответственно.

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе клуба 46 очков. «Ростов» занимает восьмое место с 22 очками.