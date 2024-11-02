Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» победил «Ростов» в матче 24-го тура женской Суперлиги

«Спартак» победил «Ростов» в матче 24-го тура женской Суперлиги
Комментарии

Завершился матч 24-го тура женской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой (Киров). «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.

Россия - Суперлига (ж) . 24-й тур
02 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
3 : 1
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
1:0 Филипович – 4'     1:1 Дудко – 39'     2:1 Колтакова – 44'     3:1 Морозова – 82'    

Счёт открыла Тияна Филипович на четвёртой минуте игры. Единственный гол у «Ростова» забила Екатерина Дудко на 39-й минуте. У Надежды Колтаковой и Натальи Морозовой из «Спартака» также по одному голу — на 44-й и 82-й минутах матча соответственно.

«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе клуба 46 очков. «Ростов» занимает восьмое место с 22 очками.

Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android