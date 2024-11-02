«Спартак» победил «Ростов» в матче 24-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 24-го тура женской Суперлиги сезона-2024, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе Академии «Спартак» имени Ф.Ф. Черенкова в Москве. Стартовый свисток прозвучал в 15:30 мск. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Любовью Тарбеевой (Киров). «Спартак» одержал победу со счётом 3:1.
Россия - Суперлига (ж) . 24-й тур
02 ноября 2024, суббота. 15:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
3 : 1
Ростов (ж)
Ростов-на-Дону
1:0 Филипович – 4' 1:1 Дудко – 39' 2:1 Колтакова – 44' 3:1 Морозова – 82'
Счёт открыла Тияна Филипович на четвёртой минуте игры. Единственный гол у «Ростова» забила Екатерина Дудко на 39-й минуте. У Надежды Колтаковой и Натальи Морозовой из «Спартака» также по одному голу — на 44-й и 82-й минутах матча соответственно.
«Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице женской Суперлиги. В активе клуба 46 очков. «Ростов» занимает восьмое место с 22 очками.
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