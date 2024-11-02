«Уфа» обыграла «КАМАЗ» в матче 17-го тура Первой лиги

Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым из Троицка. «Уфа» обыграла «КАМАЗ» со счётом 2:1.

На 40-й минуте полузащитник «Уфы» Артём Гуренко открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 67-й минуте защитник Александр Теняев. Один мяч гостей отыграл хавбек Борис Фартуна, реализовав 11-метровый удар.

После 17 сыгранных матчей «Уфа» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков. «КАМАЗ» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 19 очков.