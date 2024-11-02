«Уфа» обыграла «КАМАЗ» в матче 17-го тура Первой лиги
Поделиться
Завершился матч 17-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Уфа» и «КАМАЗ». Команды играли на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Станиславом Матвеевым из Троицка. «Уфа» обыграла «КАМАЗ» со счётом 2:1.
Россия — Мелбет Первая лига . 17-й тур
02 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
2 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Гуренко – 40' 2:0 Теняев – 67' 2:1 Фартуна – 84'
На 40-й минуте полузащитник «Уфы» Артём Гуренко открыл счёт. Увеличил преимущество хозяев на 67-й минуте защитник Александр Теняев. Один мяч гостей отыграл хавбек Борис Фартуна, реализовав 11-метровый удар.
После 17 сыгранных матчей «Уфа» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков. «КАМАЗ» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 19 очков.
Комментарии
- 2 ноября 2024
-
18:19
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:55
-
17:52
-
17:52
-
17:51
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:10
-
17:08
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:47
-
15:43
-
15:36
-
15:25
-
15:20