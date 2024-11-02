Федорищев: никаких проблем с лицензированием у «Крыльев» быть не должно

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о планах на будущее «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ. Сейчас задача — быть в восьмёрке. В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у «Крыльев» есть и будет соответствующее финансирование. Да, снижаем объём бюджетных средств, но при этом увеличиваем объём спонсорской поддержки.

Планируем, что до начала следующего сезона у «Крыльев» появится новый крупный партнёр. Никаких проблем с лицензированием на следующий сезон у «Крыльев» быть не должно. Поможем клубу решить застарелые проблемы с модернизацией тренировочной базы», — написал Федорищев в телеграм-канале.

Ранее «Крылья Советов» объявили об уходе спортивного директора Сергея Корниленко.

После 13 сыгранных матчей самарские «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, записав в свой актив 12 очков.