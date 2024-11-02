Фанаты французской Лиги 2 устроили послематчевую поножовщину

Фанаты французских «Парижа» и «Родеза» устроили массовую драку с ножами после матча команд в Лиге 2, сообщает TF1.

Встреча прошла в пятницу, 1 ноября, и завершилась со счётом 3:3. Сразу после игры на бульваре Келлерман вспыхнули беспорядки.

Как пояснили в местной полиции, зачинщиком драки стал ультрас группировки «Парижа». Он напал на фанатов «Родеза». В результате драки часть фанатов получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Троих фанатов взяли под стражу, ещё четверым необходимо прибыть в полицейский участок в понедельник, 4 ноября, для дачи показаний.