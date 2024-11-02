Фанаты французской Лиги 2 устроили послематчевую поножовщину
Поделиться
Фанаты французских «Парижа» и «Родеза» устроили массовую драку с ножами после матча команд в Лиге 2, сообщает TF1.
Франция — Лига 2 . 12-й тур
01 ноября 2024, пятница. 22:00 МСК
Париж
Париж
Окончен
3 : 3
Родез
Родез
0:1 Galves – 10' 1:1 Дусе – 34' 1:2 Бальде – 37' 1:3 Бальде – 48' 2:3 Лопес – 53' 3:3 Крассо – 67'
Встреча прошла в пятницу, 1 ноября, и завершилась со счётом 3:3. Сразу после игры на бульваре Келлерман вспыхнули беспорядки.
Как пояснили в местной полиции, зачинщиком драки стал ультрас группировки «Парижа». Он напал на фанатов «Родеза». В результате драки часть фанатов получили серьёзные травмы и были доставлены в больницу. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
Троих фанатов взяли под стражу, ещё четверым необходимо прибыть в полицейский участок в понедельник, 4 ноября, для дачи показаний.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 ноября 2024
-
18:19
-
18:17
-
18:12
-
17:59
-
17:55
-
17:52
-
17:52
-
17:51
-
17:42
-
17:40
-
17:33
-
17:28
-
17:25
-
17:16
-
17:10
-
17:08
-
16:49
-
16:46
-
16:45
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:22
-
16:15
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:47
-
15:43
-
15:36
-
15:25
-
15:20