Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: в Китае Слуцкому пророчили чемпионство, наверняка есть разочарование

Наумов: в Китае Слуцкому пророчили чемпионство, наверняка есть разочарование
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Николай Наумов высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в китайском чемпионате.

«Планировалось, что Слуцкий с «Шанхай Шэньхуа» возьмёт золото. Команда всё время шла в лидерах, им пророчили чемпионство. У команды наверняка есть разочарование. Мы знаем, как Слуцкий умеет работать. Он показал себя неплохо в Китае: хорошо управлял командой и справлялся с работой. Не знаю, какую оценку ему дадут китайцы, но мне кажется, что у него там получается.

Трудно судить, повысится ли интерес к российским тренерам после работы Слуцкого в Китае. Но к нашим специалистам нет особого интереса ни в Азии, ни в Африке, ни в Америке. Единицы туда попадают, а в Европу тем более. Не думаю, что на фоне работы Слуцкого в Китае произойдёт бум российских тренеров. Слуцкий и сейчас будет востребован в РПЛ, если захочет вернуться в Россию. Вряд ли его захотят взять топ-клубы, потому что они все укомплектованы тренерами, за исключением «Спартака». А красно-белые не пригласят Слуцкого. Поэтому он может возглавить другие команды», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Команда Слуцкого перевернула ключевой матч. Но всё равно не добралась до золота
Команда Слуцкого перевернула ключевой матч. Но всё равно не добралась до золота
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android