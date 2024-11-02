Наумов: в Китае Слуцкому пророчили чемпионство, наверняка есть разочарование

Футбольный эксперт Николай Наумов высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в китайском чемпионате.

«Планировалось, что Слуцкий с «Шанхай Шэньхуа» возьмёт золото. Команда всё время шла в лидерах, им пророчили чемпионство. У команды наверняка есть разочарование. Мы знаем, как Слуцкий умеет работать. Он показал себя неплохо в Китае: хорошо управлял командой и справлялся с работой. Не знаю, какую оценку ему дадут китайцы, но мне кажется, что у него там получается.

Трудно судить, повысится ли интерес к российским тренерам после работы Слуцкого в Китае. Но к нашим специалистам нет особого интереса ни в Азии, ни в Африке, ни в Америке. Единицы туда попадают, а в Европу тем более. Не думаю, что на фоне работы Слуцкого в Китае произойдёт бум российских тренеров. Слуцкий и сейчас будет востребован в РПЛ, если захочет вернуться в Россию. Вряд ли его захотят взять топ-клубы, потому что они все укомплектованы тренерами, за исключением «Спартака». А красно-белые не пригласят Слуцкого. Поэтому он может возглавить другие команды», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.