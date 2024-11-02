Семак объяснил, почему Соболев и Педро попали в стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состава на матч 14‑го тура Российской Премьер‑Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра начнётся в 18:00 мск на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

— У «Зенита» есть изменения в составе в сравнении с матчем против «Локомотива». Почему Эракович выходит в стартовом составе вместо Алипа?

— Сезон достаточно длинный. Какое-то время Алип выглядел предпочтительнее, сейчас же, на наш взгляд, Эракович выглядит хорошо и заслужил место в стартовом составе.

— Непривычно видеть Клаудиньо на скамейке запасных «Зенита». Это следствие матча с «Локомотивом» или есть какие то другие причины?

— Тут тот же фактор, что у кого-то по ходу сезона больше или меньше эмоций, кто-то в лучшем или худшем состоянии. На сегодняшний день решили дать возможность тем, кто меньше играет, ввиду того, что, на наш взгляд, они сейчас эмоционально выглядят немножко лучше и голодные. Тот же Педро не так много играет в последнее время, это связано с хорошей формой Мостового. Соболев, который набирает форму, сейчас смотрится неплохо. Мы надеемся, что эти игроки добавят нам эмоций, которые необходимы.

— Педро и Мостовой будут играть по флангам или бразилец будет в центре?

— Да, они будут играть по флангам.

— Махачкалинское «Динамо» мало пропускает. Как взламывать такую оборону?

— Будем стараться, мы готовились и тренировались. Посмотрим, получится ли у нас. «Динамо» нужно похвалить за дисциплину и самоотдачу, а также скорость, которую они показывают. Они успевают закрывать зоны и подходы, которые соперники пытаются им противопоставить. Так мало пропускать — это хороший результат для махачкалинцев, который достоин уважения, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».