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Семак объяснил, почему Соболев и Педро попали в стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ

Семак объяснил, почему Соболев и Педро попали в стартовый состав «Зенита» на матч РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил выбор стартового состава на матч 14‑го тура Российской Премьер‑Лиги с махачкалинским «Динамо». Игра начнётся в 18:00 мск на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
2 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'    

— У «Зенита» есть изменения в составе в сравнении с матчем против «Локомотива». Почему Эракович выходит в стартовом составе вместо Алипа?
— Сезон достаточно длинный. Какое-то время Алип выглядел предпочтительнее, сейчас же, на наш взгляд, Эракович выглядит хорошо и заслужил место в стартовом составе.

— Непривычно видеть Клаудиньо на скамейке запасных «Зенита». Это следствие матча с «Локомотивом» или есть какие то другие причины?
— Тут тот же фактор, что у кого-то по ходу сезона больше или меньше эмоций, кто-то в лучшем или худшем состоянии. На сегодняшний день решили дать возможность тем, кто меньше играет, ввиду того, что, на наш взгляд, они сейчас эмоционально выглядят немножко лучше и голодные. Тот же Педро не так много играет в последнее время, это связано с хорошей формой Мостового. Соболев, который набирает форму, сейчас смотрится неплохо. Мы надеемся, что эти игроки добавят нам эмоций, которые необходимы.

— Педро и Мостовой будут играть по флангам или бразилец будет в центре?
— Да, они будут играть по флангам.

— Махачкалинское «Динамо» мало пропускает. Как взламывать такую оборону?
— Будем стараться, мы готовились и тренировались. Посмотрим, получится ли у нас. «Динамо» нужно похвалить за дисциплину и самоотдачу, а также скорость, которую они показывают. Они успевают закрывать зоны и подходы, которые соперники пытаются им противопоставить. Так мало пропускать — это хороший результат для махачкалинцев, который достоин уважения, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

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