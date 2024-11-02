Экс-игрок «Реала» Хамес Родригес может покинуть «Райо Вальекано»

Колумбийский полузащитник и экс-игрок «Реала» Хамес Родригес не намерен продолжать карьеру в мадридском «Райо Вальекано», сообщает AS со ссылкой на VBar Caracol Radio.

По информации источника, вероятнее всего, колумбийский футболист может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. На момент выхода радиоэфира Родригес уже встретился с президентом клуба Раулем Пресой для того, чтобы обсудить свой уход. Уточняется, что игрок недоволен своим взаимодействием с главным тренером клуба Иньиго Пересом. Вероятнее всего, колумбиец может перейти в итальянский «Лацио». Ранее клуб уже проявлял интерес к игроку.

Напомним, игрок перешёл в «Райо Вальекано» в начале текущего сезона. Родригес был назван лучшим игроком прошедшего этим летом Кубка Америки — 2024, на котором Колумбия вышла в финал, где уступила Аргентине (0:1 д. вр.).