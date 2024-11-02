«Зенит» — «Динамо» Махачкала: Нино открыл счёт на 12-й минуте

В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0.

На 12-й минуте защитник «Зенита» Нино открыл счёт.

После 13 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.