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Гол Промеса помог «Дубай Юнайтед» обыграть «Аль-Таид»

Гол Промеса помог «Дубай Юнайтед» обыграть «Аль-Таид»
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Дубайский футбольный клуб «Юнайтед» одержал победу в матче с «Аль‑Таидом» в рамках 5‑го тура второго по силе дивизиона чемпионата ОАЭ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Победу дубайскому клубу на 38-й минуте принёс бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес. Отметим, что это уже его второй гол с момента недавнего перехода в клуб.

Таким образом, дубайский «Юнайтед» набрал восемь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата ОАЭ. «Аль‑Таид» располагается на восьмом месте.

Нидерландский футболист выступал в составе красно-белых с 2014 по 2018 год и с 2021 по 2024 год. За этот период он принял участие в 235 матчах во всех турнирах, в которых отметился 114 голами и 59 результативными передачами. Сейчас игрок выступает за «Дубай Юнайтед». Контракт нападающего с клубом из ОАЭ рассчитан до лета 2025 года.

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