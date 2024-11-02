Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Лансом»

Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Лансом»
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнёт матч 10-го тура Лиги 1 с «Лансом» в стартовом составе. Игра начнётся сегодня в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж).

Франция — Лига 1 . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
Перерыв
1 : 0
Ланс
Ланс
1:0 Дембеле – 4'    

Полностью состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Сафонов, Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Дембеле, Асенсио, Баркола.

Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». Матвей перешёл в «ПСЖ» летом этого года из «Краснодара». Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 20 млн. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижан три матча во всех турнирах, пропустив два мяча.

Материалы по теме
Нигматуллин: по слухам, у Сафонова есть проблемы, позволят ли они приехать в сборную?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android