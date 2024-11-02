Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 с «Лансом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов начнёт матч 10-го тура Лиги 1 с «Лансом» в стартовом составе. Игра начнётся сегодня в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж).

Полностью состав «ПСЖ» выглядит следующим образом: Сафонов, Хакими, Пачо, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Дембеле, Асенсио, Баркола.

Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». Матвей перешёл в «ПСЖ» летом этого года из «Краснодара». Действующий контракт Матвея с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского вратаря в € 20 млн. В нынешнем сезоне Сафонов провёл за парижан три матча во всех турнирах, пропустив два мяча.