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Камоцци: Миранчук может играть в любой лиге, но «Интер Майами» обыграет «Атланту Юнайтед»

Камоцци: Миранчук может играть в любой лиге, но «Интер Майами» обыграет «Атланту Юнайтед»
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Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал «Интер Майами» фаворитом предстоящего матча с «Атлантой Юнайтед». Игра состоится 3 ноября, начало в 2:00 мск.

США — Major League Soccer . 1/8 финала
03 ноября 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Не начался
Интер Майами
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В 10 матчах МЛС Алексей забил три гола [два с пенальти] и отдал две результативные передачи. Можно ли тогда говорить о том, что он был недооценён в «Аталанте» при Гасперини? МЛС — это совсем другой уровень футбола, чем в Серии А. В Италии ты получаешь диплом футболиста, а затем тебе приходится закрепляться.

Сыграла ли МЛС на пользу? После чемпионата Италии и «Аталанты» он может играть абсолютно где угодно! Что касается матча, скорее всего, в основное время матча «Интер Майами» одержит победу», — приводит слова Камоцци Odds.

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