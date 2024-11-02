Камоцци: Миранчук может играть в любой лиге, но «Интер Майами» обыграет «Атланту Юнайтед»

Экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал «Интер Майами» фаворитом предстоящего матча с «Атлантой Юнайтед». Игра состоится 3 ноября, начало в 2:00 мск.

«В 10 матчах МЛС Алексей забил три гола [два с пенальти] и отдал две результативные передачи. Можно ли тогда говорить о том, что он был недооценён в «Аталанте» при Гасперини? МЛС — это совсем другой уровень футбола, чем в Серии А. В Италии ты получаешь диплом футболиста, а затем тебе приходится закрепляться.

Сыграла ли МЛС на пользу? После чемпионата Италии и «Аталанты» он может играть абсолютно где угодно! Что касается матча, скорее всего, в основное время матча «Интер Майами» одержит победу», — приводит слова Камоцци Odds.