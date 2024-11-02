Гари Невилл раскритиковал Винисиуса за его реакцию на победу Родри в «Золотом мяче»

Футбольный эксперт Гари Невилл негативно высказался о реакции нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на победу полузащитника «Манчестер Сити» Родри в «Золотом мяче — 2024».

«Я весьма оскорблен реакцией на то, что Винисиус не выиграл. Как его, так и со стороны его коллег-профессионалов. Для меня Родри, помимо того, что он потрясающий игрок, оказал, как я считаю, огромное влияние на свою клубную команду и на свою международную команду, с точки зрения победы на крупном турнире.

Он игрок, которого все в мире должны любить. Он лучший полузащитник в мире в данный момент времени», — заявил Невилл в эфире программы The Overlap US.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду. В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).