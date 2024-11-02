Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гари Невилл раскритиковал Винисиуса за его реакцию на победу Родри в «Золотом мяче»

Гари Невилл раскритиковал Винисиуса за его реакцию на победу Родри в «Золотом мяче»
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Гари Невилл негативно высказался о реакции нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на победу полузащитника «Манчестер Сити» Родри в «Золотом мяче — 2024».

«Я весьма оскорблен реакцией на то, что Винисиус не выиграл. Как его, так и со стороны его коллег-профессионалов. Для меня Родри, помимо того, что он потрясающий игрок, оказал, как я считаю, огромное влияние на свою клубную команду и на свою международную команду, с точки зрения победы на крупном турнире.

Он игрок, которого все в мире должны любить. Он лучший полузащитник в мире в данный момент времени», — заявил Невилл в эфире программы The Overlap US.

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор занял второе место в голосовании за награду. В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии французской газеты France Football также вошли: третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвёртое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Материалы по теме
Гари Невилл: тен Хаг курировал два худших трансфера «Манчестер Юнайтед» в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android