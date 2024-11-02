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«Локомотив» — «Рубин»: после первого тайма счёт не открыт

«Локомотив» — «Рубин»: после первого тайма счёт не открыт
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В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Игра идёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов. Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 88'    

Команды не смогли забить друг другу голов в первом тайме.

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. Во встрече в рамках 6-го тура победу одержал «Локомотив» (3:0), а в игре 25-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 28 очков за 13 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.

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