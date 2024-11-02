Главный тренер «Акрона»: Дзюба готовится к предстоящему матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о состоянии форварда Артёма Дзюбы перед матчем с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 3 ноября.

«Что касается Артёма, то он работает в общей группе, хорошо тренируется и готовится к предстоящему матчу. Дзюба хорошо провёл курс реабилитации, а это ведь тоже своего рода тренировка – даже с более серьёзной нагрузкой. Надеемся, что в скором времени он будет готов играть 90 минут», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

Напомним, 18 октября Артём Дзюба травмировал бедро в начале матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5) и был заменён уже на шестой минуте.