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Главный тренер «Акрона»: Дзюба готовится к предстоящему матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Акрона»: Дзюба готовится к предстоящему матчу с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал о состоянии форварда Артёма Дзюбы перед матчем с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 3 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается Артёма, то он работает в общей группе, хорошо тренируется и готовится к предстоящему матчу. Дзюба хорошо провёл курс реабилитации, а это ведь тоже своего рода тренировка – даже с более серьёзной нагрузкой. Надеемся, что в скором времени он будет готов играть 90 минут», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

Напомним, 18 октября Артём Дзюба травмировал бедро в начале матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5) и был заменён уже на шестой минуте.

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