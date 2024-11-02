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Алдонин: у Слуцкого приличный результат в Китае — всего одно поражение в первый год работы

Алдонин: у Слуцкого приличный результат в Китае — всего одно поражение в первый год работы
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в китайском чемпионате. Напомним, подопечные Слуцкого заняли вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Китая.

«Учитывая, что «Шанхай Шэньхуа» при Слуцком из 30 матчей проиграл всего один, то это приличный результат. Тем более он это сделал в первый же год в Китае. Тренера определяет результаты. Чем они выше, тем специалист востребованнее. Вполне возможно, что работа Слуцкого в Китае привлечёт интерес к другим российским тренерам, но не берусь это утверждать», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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