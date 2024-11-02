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«Зенит» — «Динамо» Махачкала: вратарь Латышонок был заменён на Адамова

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: вратарь Латышонок был заменён на Адамова
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В эти минуты проходит матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Матч начался в 18:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 60'    

На 12-й минуте защитник «Зенита» Нино открыл счёт. Увеличил преимущество сине-бело-голубых спустя три минуты Лусиано Гонду. На 34-й минуте произошла замена голкипера хозяев Евгения Латышонка на Дениса Адамова.

После 13 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.

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