«Болонья» обыграла «Лечче» в матче 11-го тура Серии А

Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу (Италия). «Болонья» обыграла «Лечче» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 85-й минуте забил нападающий хозяев Риккардо Орсолини.

После 11 сыгранных матчей «Болонья» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 15 очков. «Лечче» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав восемь очков. Возглавляет таблицу «Наполи», у которого 25 очков.