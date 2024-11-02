«Болонья» обыграла «Лечче» в матче 11-го тура Серии А
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Завершился матч 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Болонья» и «Лечче». Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» в Болонье (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу (Италия). «Болонья» обыграла «Лечче» со счётом 1:0.
Италия — Серия А . 11-й тур
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Орсолини – 85'
Единственный гол в матче на 85-й минуте забил нападающий хозяев Риккардо Орсолини.
После 11 сыгранных матчей «Болонья» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав 15 очков. «Лечче» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав восемь очков. Возглавляет таблицу «Наполи», у которого 25 очков.
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