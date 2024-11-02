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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов»
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о предстоящем матче с «Крыльями Советов» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 3 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
03 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не прошло столько времени в противостоянии друг с другом, не так много сыграно матчей, и не такая большая история существования ФК «Акрон», чтобы говорить о дерби, хотя называть этот матч можно как угодно. Для меня это прежде всего важный матч с турнирной точки зрения.

Я не буду чувствовать себя на этом стадионе как в гостях, потому что это областной стадион. Понятно, что на нём продолжительное время выступают «Крылья Советов», но постепенно мы привыкаем к арене.

«Крылья Советов» — это команда, которая всегда играла в интересный футбол. Может быть, сейчас у них есть какие-то определённые проблемы, но вместе с тем у них очень хорошая группа атаки и квалифицированные игроки в обороне», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

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