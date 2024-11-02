Заур Тедеев рассказал, как его поздравили с днём тренера

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев рассказал, как его поздравили с профессиональным праздником — днём тренера.

«Поздравления, конечно, были. Самое приятное, что поздравил болельщик, причём и местный, и ростовский, где я отработал большое количество времени. Сообщения отправляли лично и оставляли в социальных сетях», — приводит слова Тедеева официальный сайт «Акрона».

Напомним, 43-летний главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в период с 2019 по 2022 год работал в системе «Ростова». Специалист занимал должность главного тренера молодёжной команды, позднее — старшего тренера основного состава, а также исполнял обязанности главного тренера. 7 декабря 2023 года Тедеев занял пост главного тренера тольяттинского «Акрона».