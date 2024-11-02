Игнатьев: Слуцкому в Китае вручат медаль, позовут на пьедестал и будут целовать руки

Бывший тренер «Шаньдун Лунэн» Борис Игнатьев высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в китайском чемпионате.

«Ну какое разочарование? Только сам Леонид может разочаровываться в итоге сезона. Он знает, какие проблемы он не решил. А команда заняла второе место. Я не понаслышке знаю, что такое работа в Китае, и это далеко не сладкое дело. И Слуцкий с ним справился. Он выжал из команды максимум. Я бы поздравил Слуцкого, в любом случае ему дадут серебряную медаль, позовут на пьедестал и будут целовать руки.

«Шанхай Шэньхуа» занял почётное место. Теперь у неё задача — взять первое и обыграть «Манчестер Сити». Слуцкий только знакомится с китайским футболом, культурой», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.