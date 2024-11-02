Константин Тюкавин рассказал, как воспринял новость о матчах сборной с Сирией и Брунеем

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о предстоящих матчах национальной команды России. Сборная России 15 ноября сыграет в Краснодаре с командой Брунея, а 19 ноября проведёт товарищеский матч в Волгограде с Сирией.

— Как воспринял то, что сборная будет играть с Брунеем и Сирией?

— Отлично. Будем играть.

— Уровень соперников устраивает?

— Да.

— Знаете кого-то конкретно из этих команд?

— Нет, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Напомним, все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.