«Бавария» разгромила «Унион» в домашнем матче Бундеслиги
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Завершился матч 9-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Унион». Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттиас Йёлленбек. «Бавария» одержала победу со счётом 3:0.
Германия — Бундеслига . 9-й тур
02 ноября 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Унион
Берлин
1:0 Кейн – 15' 2:0 Коман – 43' 3:0 Кейн – 51'
На 15-й минуте забил нападающий «Баварии» Гарри Кейн, реализовав пенальти. На 43-й минуте удвоил преимущество «Баварии» нападающий Кингсли Коман с передачи Кейна. На 51-й минуте Кейн оформил дубль. Ему ассистировал Коман.
После этого матча в активе «Баварии» 23 очка. Подопечные Венсана Компани занимают первое место после девяти матчей. «Унион» с 15 очками располагается на шестой строчке.
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