«Бавария» разгромила «Унион» в домашнем матче Бундеслиги

Завершился матч 9-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Унион». Игра прошла на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Маттиас Йёлленбек. «Бавария» одержала победу со счётом 3:0.

На 15-й минуте забил нападающий «Баварии» Гарри Кейн, реализовав пенальти. На 43-й минуте удвоил преимущество «Баварии» нападающий Кингсли Коман с передачи Кейна. На 51-й минуте Кейн оформил дубль. Ему ассистировал Коман.

После этого матча в активе «Баварии» 23 очка. Подопечные Венсана Компани занимают первое место после девяти матчей. «Унион» с 15 очками располагается на шестой строчке.