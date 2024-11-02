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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч РПЛ
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Сегодня, 2 ноября, состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские ЦСКА и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Роша, Дивеев, Мойзес, Круговой, Зделар, Кисляк, Обляков, Файзуллаев, Гуарирапа.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Пруцев, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 24 очка за 13 матчей. «Спартак» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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