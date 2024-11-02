«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче 10-го тура АПЛ
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Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брайтон». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном (Кливленд, Англия). «Ливерпуль» обыграл «Брайтон» со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Кадыоглу – 14' 1:1 Гакпо – 69' 2:1 Салах – 72'
На 14-й минуте защитник «Брайтона» Ферди Кадыоглу открыл счёт. Ответный мяч «Ливерпуля» на 69-й минуте забил нападающий Коди Гакпо. Окончательный результат в игре спустя три минуты установил форвард Мохамед Салах.
После 10 сыгранных матчей «Ливерпуль» располагается на первой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков. «Брайтон» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 16 очков.
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