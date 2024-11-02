«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 14-го тура РПЛ

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Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). «Зенит» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

На 12-й минуте защитник «Зенита» Нино открыл счёт. Увеличил преимущество сине-бело-голубых спустя три минуты Лусиано Гонду. На 34-й минуте произошла замена голкипера хозяев Евгения Латышонка на Дениса Адамова. На 60-й минуте отличился защитник махачкалинского «Динамо» Сослан Кагермазов.

После 14 сыгранных матчей «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. «Динамо» Махачкала после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 12 очков. Возглавляет таблицу «Краснодар», у которого 33 очка.