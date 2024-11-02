В «Спартаке» высказались об отсутствии Зобнина и Мартинса в заявке на матч с ЦСКА

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие игроков красно-белых Романа Зобнина и Кристофера Мартинса в заявке на матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зобнин и Мартинс получили повреждения в ходе тренировочного процесса, поэтому пропускают сегодняшний матч. Рассчитываем на их скорейшее восстановление», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.