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ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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20:45 Мск
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В «Спартаке» высказались об отсутствии Зобнина и Мартинса в заявке на матч с ЦСКА

В «Спартаке» высказались об отсутствии Зобнина и Мартинса в заявке на матч с ЦСКА
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие игроков красно-белых Романа Зобнина и Кристофера Мартинса в заявке на матч 14-го тура РПЛ с ЦСКА. Игра пройдёт сегодня, 2 ноября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Зобнин и Мартинс получили повреждения в ходе тренировочного процесса, поэтому пропускают сегодняшний матч. Рассчитываем на их скорейшее восстановление», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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