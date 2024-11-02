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Локомотив — Рубин, результат матча 2 ноября 2024, счёт 1:0, РПЛ 2024-2025

«Локомотив» вырвал победу в концовке матча с «Рубином» в 14-м туре РПЛ
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Завершился матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и казанский «Рубин». Игра прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Иванов. «Локомотив» выиграл со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

Единственный гол в матче на 88-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев.

В прошлом сезоне РПЛ команды провели между собой два матча. Во встрече в рамках 6-го тура победу одержал «Локомотив» (3:0), а в игре 25-го тура был зафиксирован ничейный результат (1:1).

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко за 14 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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