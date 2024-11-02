Главный тренер «Флуминенсе» не пустил на поле Марсело из-за конфликта на матче

Главный тренер «Флуминенсе» Мано Менезес не выпустил на боле бразильского защитника Марсело Виейру из-за конфликта во время матча 32-го тура бразильской Серии А с «Гремио» (2:2). До конца игры футболист просидел «наказанным» на скамейке запасных, сообщает AS.

Марсело собирался выйти на замену, однако что-то сказал Мано Менезесу, после чего тренер отправил его на скамейку запасных. Футболист выглядел раздражённым и недовольным решением тренера.

«Я собирался поставить Марсело, но услышал то, что мне не понравилось, и я передумал. Тогда я поставил Джона Кеннеди», — заявил Менезес на послематчевой пресс-конференции.

Источник сообщает, что 36-летний футболист не доволен своей профессиональной карьерой в клубе. Соглашение с командой рассчитано до 31 декабря текущего года. Вероятнее всего, после инцидента на матче, обе стороны не захотят продлевать соглашение.