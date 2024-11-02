Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Флуминенсе» не пустил на поле Марсело из-за конфликта на матче

Главный тренер «Флуминенсе» не пустил на поле Марсело из-за конфликта на матче
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Флуминенсе» Мано Менезес не выпустил на боле бразильского защитника Марсело Виейру из-за конфликта во время матча 32-го тура бразильской Серии А с «Гремио» (2:2). До конца игры футболист просидел «наказанным» на скамейке запасных, сообщает AS.

Бразилия - Серия А . 32-й тур
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Окончен
2 : 2
Гремио
Порту-Алегри
0:1 Брейтуэйт – 26'     1:1 Арьяс – 43'     2:1 Элиас – 66'     2:2 Рейналдо – 90+9'    
Удаления: Мело – 90+11' / нет

Марсело собирался выйти на замену, однако что-то сказал Мано Менезесу, после чего тренер отправил его на скамейку запасных. Футболист выглядел раздражённым и недовольным решением тренера.

«Я собирался поставить Марсело, но услышал то, что мне не понравилось, и я передумал. Тогда я поставил Джона Кеннеди», — заявил Менезес на послематчевой пресс-конференции.

Источник сообщает, что 36-летний футболист не доволен своей профессиональной карьерой в клубе. Соглашение с командой рассчитано до 31 декабря текущего года. Вероятнее всего, после инцидента на матче, обе стороны не захотят продлевать соглашение.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android