«Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ

Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Борнмут» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «Борнмут» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

На девятой минуте забил игрок «Борнмута» Антуан Семеньо с передачи защитника Милоша Керкеза. На 64-й минуте отличился нападающий «Борнмута» Эванилсон также с передачи Керкеза. На 82-й минуте забил защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол.

«Манчестер Сити» набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 15 очками идёт восьмым.