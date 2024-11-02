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Борнмут — Манчестер Сити, результат матча 2 ноября 2024, счёт 2:1, АПЛ 2024-2025

«Манчестер Сити» сенсационно проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ
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Завершился матч 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Борнмут» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). «Борнмут» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 10-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Семеньо – 9'     2:0 Эванилсон – 64'     2:1 Гвардиол – 82'    

На девятой минуте забил игрок «Борнмута» Антуан Семеньо с передачи защитника Милоша Керкеза. На 64-й минуте отличился нападающий «Борнмута» Эванилсон также с передачи Керкеза. На 82-й минуте забил защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол.

«Манчестер Сити» набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с 15 очками идёт восьмым.

Турнирная таблица АПЛ
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