«Только грязь льётся». Андрей Тихонов эмоционально ответил на вопросы на пресс-конференции

Главный тренер красноярского «Енисея» Андрей Тихонов на пресс-конференции ответил на критику игры команды в матче 17-го тура Мелбет Первой лиги с волгоградским «Ротором» (2:0).

— У меня очень неоднозначные ощущения от матча, от качества футбола, было очень много брака в передачах, особенно, наверное, в первой 30-минутке. Как это можете объяснить, почему команда так тяжело входит в игру уже второй домашний матч подряд?

— Послушайте, мне кажется, вы лучше, чем футболисты, разбираетесь в футболе.

— Ну, я с точки зрения болельщика.

— Со стороны болельщиков посидите там, где болельщики, и послушайте. Вы там наслушаетесь всего. Вам так кажется, а мне не кажется.

— То есть вам понравились первые полчаса в исполнении нашей команды?

— Послушайте, возьмите любую команду, что, они все идеально играют? Вам не понравилось, а мне понравилось, как играют мои футболисты. Мне понравилось, как в Тюмени мы сыграли, но проиграли 1:4. В Тюмени была одна из лучших игр, просто футбол нужно смотреть. Потому что у нас кто-то футбол смотрит, а кто-то просыпается и говорит, что 1:4 — все говно, понимаете? Вот о чём речь.

Чем мы должны быть лучше «Ротора», скажите? Дома играем? Какая разница? А чем мы должны быть лучше, чем «Ротор»? Или наоборот, почему «Ротор» должен быть хуже, чем мы? Вам так кажется, понимаете? Вот вам кажется, что играли плохо. Я тоже могу прийти и сказать, что кто-то плохо свою работу делает.

Было много брака, да. Подождите, а вы выйдите вот на это поле и поиграйте, чтобы не было брака. Все хотят играть на ровном, хорошем, скользком поле, чтобы оно быстрое было. Я вам ещё раз говорю. Та команда, которая здесь была, она играла здесь лет семь, может быть, пять или там четыре вместе. Сейчас новая команда, и мы тоже адаптируемся к манежу, и не всем приятно играть на таком сухом дробящем поле. Вы думаете, «Ротору» приятно это делать? Я думаю, что нет, на это нужна адаптация.

Да, всегда считалось, что как бы наш манеж, мы здесь и тренируемся и как бы должны быть сильнее всех. Приезжал тольяттинский «Акрон» и обыгрывал нас 3:2, был неудачный матч. А вы что, хотите, чтобы мы были сильнее всех? Почему? Что, у нас бюджет лучше всех?

— Потому что нам небезразлична судьба нашей команды.

— Хорошо, вам небезразлично. Так приходите и болейте. Вот приходите и болейте за команду. А то я смотрю, только грязь льётся. Приходите и поддержите нашу команду, — сказал Тихонов на пресс-конференции.