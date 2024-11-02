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Николай Наумов: «Локомотив» мог и проиграть «Рубину», но повезло

Николай Наумов: «Локомотив» мог и проиграть «Рубину», но повезло
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники обыграли казанский «Рубин» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

«Я предполагал, что для «Локомотива» матч с «Рубином» будет очень тяжёлым. Когда играешь с такой вязкой командой, как «Рубин», у которой очень плотная оборона, важно забить быстрый гол. Если не получается его забить, будет очень сложно. «Локомотив» мог сегодня и проиграть, потому что «Рубин» во втором тайме выглядел очень хорошо, но повезло. Закономерным исходом была бы ничья.

«Локомотив» разыграл красивую комбинацию, и Тимофеев забил прекрасный гол. Такие матчи нужно проживать, такие тяжёлые матчи бывают, и их надо проходить. По-другому ты не будешь бороться за высокие места. Это тот опыт, который необходим команде, чтобы расти дальше», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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