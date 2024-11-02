Губерниев: вообще не удивлюсь, если «Локомотив» станет чемпионом
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями о прошедшем матче «Локомотива» с «Зенитом» (1:1), а также рассказал о текущем положении дел железнодорожников в РПЛ.
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51' 1:1 Батраков – 68'
«Матч с «Зенитом» показал, насколько iron balls по-прежнему звенят. Здесь и сейчас молодёжь, которая не признаёт никаких авторитетов, способна показывать результат. Поэтому я вообще не удивлюсь, если «Локомотив» чемпионом станет», — заявил Губерниев в видео «РБ Спорт».
Напомним, сейчас железнодорожники располагаются на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 31 очко. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на втором месте с 33 очками.
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