Губерниев: вообще не удивлюсь, если «Локомотив» станет чемпионом

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями о прошедшем матче «Локомотива» с «Зенитом» (1:1), а также рассказал о текущем положении дел железнодорожников в РПЛ.

«Матч с «Зенитом» показал, насколько iron balls по-прежнему звенят. Здесь и сейчас молодёжь, которая не признаёт никаких авторитетов, способна показывать результат. Поэтому я вообще не удивлюсь, если «Локомотив» чемпионом станет», — заявил Губерниев в видео «РБ Спорт».

Напомним, сейчас железнодорожники располагаются на третьем месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В активе у клуба 31 очко. Санкт-петербургский «Зенит» располагается на втором месте с 33 очками.