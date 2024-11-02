Президент «Динамо» Мх Гаджиев прокомментировал поражение от «Зенита»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).

«Нормальная игра. Получилось многое, кое-что не получилось. Можно сделать много замечаний по разным игровым ситуациям: например, по тому, как со стандарта пропустили гол. Но в любой игре ошибки неизбежны. Специалисты и комментаторы могут говорить пространно, а мы должны говорить коротко. Нормально или нет, всегда будет вопрос: что делаем? Это главное.

Выбранное клубом направление реализуется. В каких-то играх оно будет реализовываться лучше, в каких-то — хуже. Я считаю, что для игры против игроков более высокого класса в нашей команде было непросто. Но они были достойны в своей игре с сильным соперником», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.