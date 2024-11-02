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Президент «Динамо» Мх Гаджиев прокомментировал поражение от «Зенита»

Президент «Динамо» Мх Гаджиев прокомментировал поражение от «Зенита»
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о поражении своей команды в матче 14-го тура РПЛ от «Зенита» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Нино – 12'     2:0 Гонду – 15'     2:1 Кагермазов – 61'    

«Нормальная игра. Получилось многое, кое-что не получилось. Можно сделать много замечаний по разным игровым ситуациям: например, по тому, как со стандарта пропустили гол. Но в любой игре ошибки неизбежны. Специалисты и комментаторы могут говорить пространно, а мы должны говорить коротко. Нормально или нет, всегда будет вопрос: что делаем? Это главное.

Выбранное клубом направление реализуется. В каких-то играх оно будет реализовываться лучше, в каких-то — хуже. Я считаю, что для игры против игроков более высокого класса в нашей команде было непросто. Но они были достойны в своей игре с сильным соперником», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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