«Флуминенсе» расторг контракт с Марсело после конфликта с тренером
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«Флуминенсе» объявил о расторжении контракта с экс-защитником «Реала» Марсело. Ранее главный тренер «Флуминенсе» Мано Менезес не выпустил на боле бразильского защитника из-за конфликта во время матча 32-го тура бразильской Серии А с «Гремио» (2:2).
Бразилия - Серия А . 32-й тур
02 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Окончен
2 : 2
Гремио
Порту-Алегри
0:1 Брейтуэйт – 26' 1:1 Арьяс – 43' 2:1 Элиас – 66' 2:2 Рейналдо – 90+9'
Удаления: Мело – 90+11' / нет
«Флуминенсе» и Марсело объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. При этом дружеские отношения между «Флуминенсе» и Марсело сохраняются.
Клуб благодарит Марсело и, как всегда, продолжает поддерживать его во всех начинаниях», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Марсело собирался выйти на замену, однако что-то сказал Мано Менезесу, после чего тренер отправил его на скамейку запасных. Футболист выглядел раздражённым и недовольным решением тренера.
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