«Флуминенсе» расторг контракт с Марсело после конфликта с тренером

«Флуминенсе» объявил о расторжении контракта с экс-защитником «Реала» Марсело. Ранее главный тренер «Флуминенсе» Мано Менезес не выпустил на боле бразильского защитника из-за конфликта во время матча 32-го тура бразильской Серии А с «Гремио» (2:2).

«Флуминенсе» и Марсело объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. При этом дружеские отношения между «Флуминенсе» и Марсело сохраняются.

Клуб благодарит Марсело и, как всегда, продолжает поддерживать его во всех начинаниях», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Марсело собирался выйти на замену, однако что-то сказал Мано Менезесу, после чего тренер отправил его на скамейку запасных. Футболист выглядел раздражённым и недовольным решением тренера.