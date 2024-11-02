Игрок «Локо» Сарвели: победа над «Рубином» говорит о характере команды

Нападающий московского «Локомотива» Владислав Сарвели высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0).

«Победа говорит о характере команды. Мы понимали, что начинается такая погода. «Рубин» — боевитая команда. Мы знали, что будет сложно. Большое спасибо команде, что смогли дожать в конце. У меня были задачи разгонять атаки, что-то придумывать впереди», — передаёт слова Сарвели корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.

Единственный гол в матче на 88-й минуте забил полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Михаила Галактионова набрали 31 очко за 14 матчей. «Рубин» имеет в своём активе 18 очков и располагается на седьмой строчке.