Полузащитник «Локомотива» Тимофеев прокомментировал победу над «Рубином»

Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев высказался о матче 14-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

«Не мне оценивать, получилось или нет заменить капитана [Дмитрия Баринова]. Тренерский штаб оценит. Это их работа — выбирать, кто лучше на поле. Я делаю свою работу на максимум каждую игру и тренировку.

«Рубин» всегда плотно обороняется всеми силами. Тяжело взламывать такую оборону, особенно через центр, потому чревато получить контратаку, чем «Рубин» очень хорош. Старались больше играть через фланги и переводы, раздёргивать их оборону, чтобы появлялись зоны», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.