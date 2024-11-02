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Полузащитник «Локомотива» Тимофеев прокомментировал победу над «Рубином»

Полузащитник «Локомотива» Тимофеев прокомментировал победу над «Рубином»
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Полузащитник «Локомотива» Артём Тимофеев высказался о матче 14-го тура РПЛ с «Рубином» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тимофеев – 89'    

«Не мне оценивать, получилось или нет заменить капитана [Дмитрия Баринова]. Тренерский штаб оценит. Это их работа — выбирать, кто лучше на поле. Я делаю свою работу на максимум каждую игру и тренировку.

«Рубин» всегда плотно обороняется всеми силами. Тяжело взламывать такую оборону, особенно через центр, потому чревато получить контратаку, чем «Рубин» очень хорош. Старались больше играть через фланги и переводы, раздёргивать их оборону, чтобы появлялись зоны», — передаёт слова Тимофеева корреспондент «Чемпионата» Валентина Дрёмова.

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